НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Опрос показал, сколько россиян сменили работу из-за пандемии коронавируса

Стоит отметить, что более половины устроившихся на новое место респондентов смогли зарабатывать гораздо больше и ещё раз менять профессию не планируют.

24 октября, 10:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ущерб, нанесённый рынку труда из-за пандемии коронавируса, подтолкнул многих россиян к переменам в карьере. Так, почти 37% граждан за это время не просто поменяли работу, а перешли в другую сферу деятельности. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала "Зарплата.ру", передаёт РИА "Новости".

Главной причиной подобного решения респонденты назвали проблемы с выплатами зарплаты (40%). Ещё 20% россиян заявили, что решились на этот шаг из-за сокращения или дополнительной нагрузки на работе. 14% опрошенных пришлось сменить сферу деятельности из-за закрытия организаций.

Пора менять профессию: Какие курьеры зарабатывают больше 200 тысяч в месяц

Пора менять профессию: Какие курьеры зарабатывают больше 200 тысяч в месяц

Стоит отметить, что более половины устроившихся на новое место респондентов смогли зарабатывать больше и ещё раз менять профессию не планируют. Кроме того, за время пандемии 43% соотечественников успели получить дополнительное образование или переквалифицироваться. Причём большинство из них (72%) остались довольны переменами.

Уточняется, что работники покидали такие сферы, как бухгалтерская, банковская, образовательная, научная, языковая, а также сфера продаж. Зачастую они переходили в сферы услуг, информационных технологий, маркетинга. А некоторые россияне (6%) решились на открытие собственного бизнеса.

Добавим, что в исследовании приняли участие 1980 человек в возрасте от 18 до 55 лет. При этом основную часть респондентов составили граждане от 35 до 44 лет.

Россияне рассказали, на что отвлекаются на работе и сколько часов тратят на прокрастинацию

Россияне рассказали, на что отвлекаются на работе и сколько часов тратят на прокрастинацию

Ранее Лайф разбирался в том, что делать, если штрафуют и удерживают зарплату. Некоторые работодатели стали применять разные способы, чтобы снизить зарплату.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1