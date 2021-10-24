Опрос показал, сколько россиян сменили работу из-за пандемии коронавируса
Стоит отметить, что более половины устроившихся на новое место респондентов смогли зарабатывать гораздо больше и ещё раз менять профессию не планируют.
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Ущерб, нанесённый рынку труда из-за пандемии коронавируса, подтолкнул многих россиян к переменам в карьере. Так, почти 37% граждан за это время не просто поменяли работу, а перешли в другую сферу деятельности. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала "Зарплата.ру", передаёт РИА "Новости".
Главной причиной подобного решения респонденты назвали проблемы с выплатами зарплаты (40%). Ещё 20% россиян заявили, что решились на этот шаг из-за сокращения или дополнительной нагрузки на работе. 14% опрошенных пришлось сменить сферу деятельности из-за закрытия организаций.
Стоит отметить, что более половины устроившихся на новое место респондентов смогли зарабатывать больше и ещё раз менять профессию не планируют. Кроме того, за время пандемии 43% соотечественников успели получить дополнительное образование или переквалифицироваться. Причём большинство из них (72%) остались довольны переменами.
Уточняется, что работники покидали такие сферы, как бухгалтерская, банковская, образовательная, научная, языковая, а также сфера продаж. Зачастую они переходили в сферы услуг, информационных технологий, маркетинга. А некоторые россияне (6%) решились на открытие собственного бизнеса.
Добавим, что в исследовании приняли участие 1980 человек в возрасте от 18 до 55 лет. При этом основную часть респондентов составили граждане от 35 до 44 лет.
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