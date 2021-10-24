Явка на президентские выборы в Узбекистане превысила 80%

Явка на выборы президента Узбекистана к моменту закрытия избирательных участков составила более 80%. Об этом сообщил глава ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

"К настоящему моменту проголосовало 16 036 914 граждан, что составляет 80,8% от общего числа избирателей", — сообщил он на пресс-конференции, добавив, что окончательные результаты будут известны утром 25 октября с учётом граждан, участвующих в процедуре волеизъявления за рубежом, где голосование ещё не закончилось.

На прошлых выборах президента Узбекистана, в 2016 году, явка после закрытия избирательных участков на территории страны составляла 87,83%. Стоит отметить, что для признания голосования состоявшимся в нём должно было принять участие не менее 33% зарегистрированных избирателей.