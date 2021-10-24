Явка на президентские выборы в Узбекистане превысила 80%
По данным ЦИК республики, к настоящему моменту проголосовало более 16 миллионов граждан. Точные данные обнародуют 25 октября, поскольку за рубежом избирательные участки ещё продолжают работу.
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Явка на выборы президента Узбекистана к моменту закрытия избирательных участков составила более 80%. Об этом сообщил глава ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.
"К настоящему моменту проголосовало 16 036 914 граждан, что составляет 80,8% от общего числа избирателей", — сообщил он на пресс-конференции, добавив, что окончательные результаты будут известны утром 25 октября с учётом граждан, участвующих в процедуре волеизъявления за рубежом, где голосование ещё не закончилось.
На прошлых выборах президента Узбекистана, в 2016 году, явка после закрытия избирательных участков на территории страны составляла 87,83%. Стоит отметить, что для признания голосования состоявшимся в нём должно было принять участие не менее 33% зарегистрированных избирателей.
Как уже ранее писал Лайф, центризбирком внёс в Единый электронный список избирателей около 19,9 миллиона граждан, при этом более 400 тысяч из них сделали свой выбор досрочно в период с 14 по 20 октября. Напомним, всего в списках на пост главы государства пять кандидатов. Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула действующего президента Шавката Мирзиёева. На прошлых выборах он победил с большим отрывом.
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