НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Медведчук назвал главную задачу Украины в экономике, связанную с РФ и СНГ

Кроме того, он считает единственным и безальтернативным способом решения проблем Незалежной и людей, её населяющих, встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

24 октября, 17:25
<p>Фото © <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/medvedchuk_ob_ocherednom_napadenii_radikalov_gaze_energeticheskom_krizise_i_ukrainolrossijskih_otnoshenijah_.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zagittya.com.ua</a></p>

Фото © zagittya.com.ua

Первоочередной задачей для Украины должно стать восстановление торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Восстановление торгово-экономических отношений с Россией и СНГ является первоочередной задачей для экономики страны. А реализация этой первоочередной задачи — это повышение уровня экономики, а значит, и повышение уровня жизни граждан на Украине", — сказал он в интервью, опубликованном на сайте платформы.

В Раде рассказали, как Зеленский планирует повлиять на русскоязычное население

В Раде рассказали, как Зеленский планирует повлиять на русскоязычное население

Для этого президент Незалежной Владимир Зеленский должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить совместные экономические проблемы и способы их решения, а также вопросы мира в Донбассе. Это единственный и безальтернативный рецепт обеспечения нормальной жизни страны и людей, считает Медведчук.

При этом сейчас отношения Москвы и Киева, по его словам, находятся в реальном тупике со многими негативными последствиями, в первую очередь для самой Незалежной и её жителей.

Депутат Рады сравнил ситуацию на Украине с эпохой Карибского кризиса

Депутат Рады сравнил ситуацию на Украине с эпохой Карибского кризиса

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Ictv заверил в прежней заинтересованности во встрече с Путиным. Украинский лидер также заявил о шансах на встречу "нормандской четвёрки".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1