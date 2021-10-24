Медведчук назвал главную задачу Украины в экономике, связанную с РФ и СНГ
Кроме того, он считает единственным и безальтернативным способом решения проблем Незалежной и людей, её населяющих, встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Первоочередной задачей для Украины должно стать восстановление торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ. Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
"Восстановление торгово-экономических отношений с Россией и СНГ является первоочередной задачей для экономики страны. А реализация этой первоочередной задачи — это повышение уровня экономики, а значит, и повышение уровня жизни граждан на Украине", — сказал он в интервью, опубликованном на сайте платформы.
Для этого президент Незалежной Владимир Зеленский должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить совместные экономические проблемы и способы их решения, а также вопросы мира в Донбассе. Это единственный и безальтернативный рецепт обеспечения нормальной жизни страны и людей, считает Медведчук.
При этом сейчас отношения Москвы и Киева, по его словам, находятся в реальном тупике со многими негативными последствиями, в первую очередь для самой Незалежной и её жителей.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Ictv заверил в прежней заинтересованности во встрече с Путиным. Украинский лидер также заявил о шансах на встречу "нормандской четвёрки".
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