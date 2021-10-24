Массовое ДТП затруднило движение в центре Москвы

Сразу несколько автомобилей столкнулись в центре Москвы, что затруднило движение. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.

Авария произошла на пересечении улиц Зацепский Вал и Кожевнической в районе дома № 5. В результате машины перекрыли две полосы движения в сторону пересечения с Космодамианской набережной, водителей просят по возможности объезжать данный участок. На месте работают оперативные службы. О пострадавших не уточняется.