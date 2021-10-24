НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Массовое ДТП затруднило движение в центре Москвы

Водителей просят по возможности объезжать данный участок, на месте работают оперативные службы.

24 октября, 16:41
<p>Фото © <a href="https://t.me/DtOperativno/5379" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"</a></p>

Фото © Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"

Сразу несколько автомобилей столкнулись в центре Москвы, что затруднило движение. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.

Авария произошла на пересечении улиц Зацепский Вал и Кожевнической в районе дома № 5. В результате машины перекрыли две полосы движения в сторону пересечения с Космодамианской набережной, водителей просят по возможности объезжать данный участок. На месте работают оперативные службы. О пострадавших не уточняется.

На юго-востоке Москвы столкнулось пять автомобилей

На юго-востоке Москвы столкнулось пять автомобилей

Ранее Лайф рассказывал, что легковушка протаранила маму с двумя детьми после ДТП на Домодедовской улице в Москве. В результате происшествия пострадал трёхлетний мальчик — его с переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой пришлось доставлять в больницу вертолётом санитарной авиации. Мама и ребёнок, находившийся в коляске, повреждений не получили. Сам момент тарана попал на видео.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1