Массовое ДТП затруднило движение в центре Москвы
Водителей просят по возможности объезжать данный участок, на месте работают оперативные службы.
Сразу несколько автомобилей столкнулись в центре Москвы, что затруднило движение. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.
Авария произошла на пересечении улиц Зацепский Вал и Кожевнической в районе дома № 5. В результате машины перекрыли две полосы движения в сторону пересечения с Космодамианской набережной, водителей просят по возможности объезжать данный участок. На месте работают оперативные службы. О пострадавших не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что легковушка протаранила маму с двумя детьми после ДТП на Домодедовской улице в Москве. В результате происшествия пострадал трёхлетний мальчик — его с переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой пришлось доставлять в больницу вертолётом санитарной авиации. Мама и ребёнок, находившийся в коляске, повреждений не получили. Сам момент тарана попал на видео.
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