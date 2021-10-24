Инфекционист Тимаков перечислил "любимые" органы коронавируса
После перенесённой инфекции люди чаще подхватывают другие вирусы, также обостряются герпетические заболевания, предупредил иммунолог.
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У коронавирусной инфекции есть несколько "любимых" органов, которые она поражает чаще других. Их перечислил врач-иммунолог Евгений Тимаков.
"У него несколько любимых органов. Это лёгкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование", — сказал медик в эфире радиостанции "Вести FM".
Кроме того, инфекция активно атакует печень, которая находится на третьем месте по поражению. А у детей это кишечник, заметил доктор. В этих органах полностью нарушаются все процессы и состояние микробиоты, что влияет на иммунитет.
Также ковид сильно воздействует на иммунологическую память, поэтому переболевшие чаще начинают подхватывать другие инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые сидели в организме в скрытой форме, заключил он.
Ранее врачи заявили, что в Москве возросло число пациентов с тяжёлым течением ковида. Большую часть таких больных составляют пожилые люди, однако при этом средний возраст заражённых существенно снизился — очень активно заражаются дети.
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