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Инфекционист Тимаков перечислил "любимые" органы коронавируса

После перенесённой инфекции люди чаще подхватывают другие вирусы, также обостряются герпетические заболевания, предупредил иммунолог.

24 октября, 16:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

У коронавирусной инфекции есть несколько "любимых" органов, которые она поражает чаще других. Их перечислил врач-иммунолог Евгений Тимаков.

"У него несколько любимых органов. Это лёгкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование", — сказал медик в эфире радиостанции "Вести FM".

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Кроме того, инфекция активно атакует печень, которая находится на третьем месте по поражению. А у детей это кишечник, заметил доктор. В этих органах полностью нарушаются все процессы и состояние микробиоты, что влияет на иммунитет.

Также ковид сильно воздействует на иммунологическую память, поэтому переболевшие чаще начинают подхватывать другие инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые сидели в организме в скрытой форме, заключил он.

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Ранее врачи заявили, что в Москве возросло число пациентов с тяжёлым течением ковида. Большую часть таких больных составляют пожилые люди, однако при этом средний возраст заражённых существенно снизился — очень активно заражаются дети.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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