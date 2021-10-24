В США из Таиланда ввезли десятки миллионов восстановленных после использования перчаток
Выяснилось, что подпольные фирмы отмывают средства защиты, покрывают их пищевыми красителями и сушат в машинах для белья.
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В США из Таиланда ввезли десятки миллионов нитриловых перчаток, однако эта продукция была восстановлена из изделий, когда-то уже использованных для защиты от ковида. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что в Таиланде появились подпольные предприятия, на которых средствам защиты придают первозданный вид и импортируют в другие страны. В феврале и марте текущего года в погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обратилась одна из американских компаний после получения партии грязных перчаток, однако подпольный бизнес в азиатской стране продолжил работу как минимум до середины лета. Сейчас власти государств начали расследование.
Постановление от FDA о том, чтобы задерживать поставки средств индивидуальной защиты от одной из тайских компаний, поступило лишь спустя пять месяцев после жалобы. В настоящий момент Управление предпринимает ряд шагов, "чтобы найти и установить тех, кто продаёт неподобающую продукцию".
Борьба с подпольными организациями идёт и в Таиланде, где за последние месяцы прошло не менее десяти рейдов, в ходе которых выяснилось, что некоторые фирмы вручную отмывали использованные средства защиты, красили их пищевым красителем и сушили в специальных машинах для белья. Информации о пострадавших гражданах от поступивших в США перчаток не приводится.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать дизайнерские маски привитым от ковида россиянам. По мнению парламентария, так можно привлечь внимание тех, кто пока не вакцинировался.
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