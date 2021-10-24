Врачи отказались давать прогнозы по состоянию госпитализированного с ковидом Гаркалина

Лечащие врачи известного российского и советского актёра Валерия Гаркалина отказались давать прогнозы по состоянию его здоровья. Об этом в беседе с Пятым каналом заявила представитель артиста Наталья Теплова.

"Понятия не имею, ничего вообще не знаю, не говорят вообще ничего. Я общаюсь только с дочкой, дочке не говорят ничего — всё то же самое, он в реанимации и всё. Ничего не говорят и не дают никаких прогнозов и комментариев", — сказала Теплова.