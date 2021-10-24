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Врачи отказались давать прогнозы по состоянию госпитализированного с ковидом Гаркалина

Представитель актёра уточнила, что его посещение в инфекционном отделении невозможно. Артист находится в реанимации в состоянии комы.

24 октября, 15:10
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/944/foto/1184320/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кино-театр.ру" </a></p>

Фото © "Кино-театр.ру"

Лечащие врачи известного российского и советского актёра Валерия Гаркалина отказались давать прогнозы по состоянию его здоровья. Об этом в беседе с Пятым каналом заявила представитель артиста Наталья Теплова.

"Понятия не имею, ничего вообще не знаю, не говорят вообще ничего. Я общаюсь только с дочкой, дочке не говорят ничего — всё то же самое, он в реанимации и всё. Ничего не говорят и не дают никаких прогнозов и комментариев", — сказала Теплова.

Mash: Лёгкие госпитализированного с ковидом Гаркалина почти полностью поражены

Mash: Лёгкие госпитализированного с ковидом Гаркалина почти полностью поражены

Она также уточнила, что посещение актёра в ковидном отделении невозможно. По словам представителя артиста, врачи просят лишь ждать.

Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. 14 числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, после чего СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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