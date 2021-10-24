Врачи отказались давать прогнозы по состоянию госпитализированного с ковидом Гаркалина
Представитель актёра уточнила, что его посещение в инфекционном отделении невозможно. Артист находится в реанимации в состоянии комы.
Фото © "Кино-театр.ру"
Лечащие врачи известного российского и советского актёра Валерия Гаркалина отказались давать прогнозы по состоянию его здоровья. Об этом в беседе с Пятым каналом заявила представитель артиста Наталья Теплова.
"Понятия не имею, ничего вообще не знаю, не говорят вообще ничего. Я общаюсь только с дочкой, дочке не говорят ничего — всё то же самое, он в реанимации и всё. Ничего не говорят и не дают никаких прогнозов и комментариев", — сказала Теплова.
Она также уточнила, что посещение актёра в ковидном отделении невозможно. По словам представителя артиста, врачи просят лишь ждать.
Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. 14 числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, после чего СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.
Лента новостей
Полицейские задержали около трёх тысяч преступников в рамках второго этапа мероприятия "Розыск"
сегодня в 15:09
СМИ узнали о попытках уговорить Эрдогана не объявлять персонами нон грата послов 10 стран
сегодня в 15:07
"Крёстный отец для многих": "Дукалис" поделился воспоминаниями о режиссёре Рогожкине
сегодня в 15:00
Комментариев: 0