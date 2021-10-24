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"Крёстный отец для многих": "Дукалис" поделился воспоминаниями о режиссёре Рогожкине

Артист отметил, что смерть кинематографиста — большое горе и серьёзная потеря для многих деятелей культуры.

24 октября, 15:00
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id351862742?z=photo351862742_410053730/photos351862742" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Селин</a></p>

Фото © VK / Сергей Селин

Актёр Сергей Селин, известный по роли старшего лейтенанта Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", назвал режиссёра Александра Рогожкина "крёстным отцом" его карьеры в кино. Воспоминаниями о кинематографисте, который ушёл из жизни в 72 года, артист поделился в беседе с телеканалом "Звезда".

"Для меня это горе. Он был как отец крёстный многих-многих из нас. Это вся команда "Улиц разбитых фонарей", это вся команда "Убойной силы" и это практически вся команда "Особенностей национальной охоты". Только его талант мог ещё и нас поднять. Человек он был великолепный. Это серьёзная потеря для многих артистов", — признался Селин.

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Артист рассказал, как он и Александр Лыков, сыгравший капитана милиции Владимира Казанцева в "Улицах разбитых фонарей", благодаря Рогожкину смогли получить роли в сериале про правоохранителей. По словам актёра, вместе с коллегой они стояли и пили пиво у метро, когда к ним и подошёл режиссёр. Кинематографист немного постоял с молодыми людьми, а на следующий день их пригласили в сериал "вообще без проб".

"Нам просто сказали, что мы утверждены. Это сделал Рогожкин. Ну как я ему могу быть не благодарен за это? Он дал мне путёвку в большую жизнь профессиональную", — сказал Селин.

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Напомним, режиссёра "Особенностей национальной охоты" Александра Рогожкина не стало вечером 23 октября. В начале месяца, 3 октября, народному артисту России исполнилось 72 года.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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