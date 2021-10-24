Актёр Сергей Селин, известный по роли старшего лейтенанта Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", назвал режиссёра Александра Рогожкина "крёстным отцом" его карьеры в кино. Воспоминаниями о кинематографисте, который ушёл из жизни в 72 года, артист поделился в беседе с телеканалом "Звезда".

"Для меня это горе. Он был как отец крёстный многих-многих из нас. Это вся команда "Улиц разбитых фонарей", это вся команда "Убойной силы" и это практически вся команда "Особенностей национальной охоты". Только его талант мог ещё и нас поднять. Человек он был великолепный. Это серьёзная потеря для многих артистов", — признался Селин.

Артист рассказал, как он и Александр Лыков, сыгравший капитана милиции Владимира Казанцева в "Улицах разбитых фонарей", благодаря Рогожкину смогли получить роли в сериале про правоохранителей. По словам актёра, вместе с коллегой они стояли и пили пиво у метро, когда к ним и подошёл режиссёр. Кинематографист немного постоял с молодыми людьми, а на следующий день их пригласили в сериал "вообще без проб".

"Нам просто сказали, что мы утверждены. Это сделал Рогожкин. Ну как я ему могу быть не благодарен за это? Он дал мне путёвку в большую жизнь профессиональную", — сказал Селин.