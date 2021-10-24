"Скрывал все болячки": Стало известно о последних годах жизни режиссёра "Особенностей национальной охоты" Рогожкина
Звезда культовой комедии о суровой и крепкой мужской дружбе Семён Стругачёв отметил, что последний раз виделся со сценаристом три года назад. А после этой встречи тот стал игнорировать звонки.
Александр Рогожкин. Фото © ТАСС / Роман Денисов
Скончавшийся советский и российский режиссёр Александр Рогожкин в последние годы жизни сократил общение с коллегами по цеху и вёл достаточно затворнический образ жизни. Об этом сообщил народный артист РФ Семён Стругачёв, сыгравший Лёву Соловейчика в комедии "Особенности национальной охоты".
"Для меня его уход — это огромная утрата, потеря друга, человека, настоящего мужика. В последнее время он был настолько скромен, вёл затворнический образ жизни, скрывал все свои болячки и про свою жизнь личную практически ничего не говорил", — рассказал Стругачёв в интервью "Вечерней Москве".
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Артист уточнил, что последний раз виделся с Рогожкиным три года назад. Тогда он просил режиссёра культового фильма "Особенности национальной охоты" снять продолжение. Однако тот от идеи отказался, аргументировав, что лучше киноленты уже не получится. После этой встречи Стругачёву больше не довелось пообщаться со сценаристом, так как Рогожкин стал игнорировать его телефонные звонки.
Как уже ранее писал Лайф, режиссёра "Особенностей национальной охоты" Александра Рогожкина не стало вечером 23 октября. В начале месяца, 3 октября, народному артисту России исполнилось 72 года.
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