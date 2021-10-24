Скончавшийся советский и российский режиссёр Александр Рогожкин в последние годы жизни сократил общение с коллегами по цеху и вёл достаточно затворнический образ жизни. Об этом сообщил народный артист РФ Семён Стругачёв, сыгравший Лёву Соловейчика в комедии "Особенности национальной охоты".

"Для меня его уход — это огромная утрата, потеря друга, человека, настоящего мужика. В последнее время он был настолько скромен, вёл затворнический образ жизни, скрывал все свои болячки и про свою жизнь личную практически ничего не говорил", — рассказал Стругачёв в интервью "Вечерней Москве".

Артист уточнил, что последний раз виделся с Рогожкиным три года назад. Тогда он просил режиссёра культового фильма "Особенности национальной охоты" снять продолжение. Однако тот от идеи отказался, аргументировав, что лучше киноленты уже не получится. После этой встречи Стругачёву больше не довелось пообщаться со сценаристом, так как Рогожкин стал игнорировать его телефонные звонки.