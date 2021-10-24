Умер режиссёр "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин

На 73-м году жизни скончался советский и российский режиссёр Александр Рогожкин. Народный артист РФ известен зрителю по работе над "Чекистом", "Особенностями национальной охоты", "Улицами разбитых фонарей".

Как сообщает газета "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-секретаря "Ленфильма" Артемия Аграфенина, Рогожкина не стало вечером 23 октября. Причины его смерти не раскрываются.

Рогожкин родился в 1949-м в Ленинграде, в 1972-м окончил Ленинградский госуниверситет, получив диплом историка-искусствоведа. Затем работал на местном телевидении и "Ленфильме". Также учился во ВГИКе и на художественно-графическом факультете Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена. Рогожкин снял такие культовые картины, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", также известен по работе над "Улицами разбитых фонарей" и "Убойной силой".