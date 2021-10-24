Захарова назвала адом и садизмом процедуру получения виз США россиянами

Новость о том, что США отнесли россиян к "бездомным нациям", раскрыла истинные приоритеты Вашингтона. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такая позиция американских властей разрушает их собственные идеалы свободы.

Дипломат отметила, что Вашингтон на протяжении долгого времени разрушал не им созданную систему оказания консульских услуг на территории России. В частности, США закрывали свои представительства, сокращали штат консульских работников.

"Они превратили банальную для 21-го века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма", — подчеркнула Захарова в посте в своём телеграм-канале.

Дипломат добавила, что подобными действиями США нанесли удар не только по культуре, науке и спорту, но и по связям между семьями и родственниками. И именно они, по мнению представителя МИД, создают "живую ткань отношений между странами и населяющими их народами".

"Как только доходит до дела и судеб конкретных людей, правам человека внезапно не находится места в списке приоритетов Вашингтона", — заключила Захарова.