Захарова назвала адом и садизмом процедуру получения виз США россиянами
По мнению дипломата, Вашингтон, отнёсший жителей РФ к "бездомным нациям", нанёс удар по культуре, науке и спорту, родственным связям, которые создают "живую ткань отношений между странами".
Мария Захарова. Фото © Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency via Getty Images
Новость о том, что США отнесли россиян к "бездомным нациям", раскрыла истинные приоритеты Вашингтона. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такая позиция американских властей разрушает их собственные идеалы свободы.
Дипломат отметила, что Вашингтон на протяжении долгого времени разрушал не им созданную систему оказания консульских услуг на территории России. В частности, США закрывали свои представительства, сокращали штат консульских работников.
"Они превратили банальную для 21-го века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма", — подчеркнула Захарова в посте в своём телеграм-канале.
Дипломат добавила, что подобными действиями США нанесли удар не только по культуре, науке и спорту, но и по связям между семьями и родственниками. И именно они, по мнению представителя МИД, создают "живую ткань отношений между странами и населяющими их народами".
"Как только доходит до дела и судеб конкретных людей, правам человека внезапно не находится места в списке приоритетов Вашингтона", — заключила Захарова.
Ранее Лайф сообщал, что американские дипломаты отнесли россиян к "бездомным нациям". В Госдепе США отметили, что такие заявители будут приписаны к консульству одной или нескольких соседних стран. Кроме РФ в списке также граждане Венесуэлы, Йемена, Ирана, Кубы, Ливии, Сирии, Сомали, Южного Судана и Эритреи.
Напомним, американское посольство в Москве прекратило приём документов на визы, не предназначенные для дипломатических поездок, в середине мая. При этом там подчёркивали, что исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти".
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