Оружие в руках вооружённых парней в Смоленской области оказалось игрушечным
При этом в региональном УМВД рассказали только об одном из молодых людей и не уточнили, ведётся ли проверка в отношении его приятеля.
Фото © "ВКонтакте" / "Ярцево"
Жители города Ярцево Смоленской области, которые напугали горожан, ходили по улице с игрушечным оружием. Сейчас его изъяли правоохранители, сообщили в региональном главке МВД.
Полицейские установили личность молодого человека и забрали игрушку. По данному факту проводится проверка, передаёт релиз ТАСС. При этом в МВД рассказали только об одном из парней, не уточнив, привлечён ли к проверке второй запечатлённый на фотографии.
Ранее Лайф рассказывал, как подросток в Германии перепугал весь город оружием из "Лего". Парню выпишут штраф в соответствии с Уголовным кодексом, уточнили в местной полиции.
Комментариев: 0