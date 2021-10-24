Оружие в руках вооружённых парней в Смоленской области оказалось игрушечным

Жители города Ярцево Смоленской области, которые напугали горожан, ходили по улице с игрушечным оружием. Сейчас его изъяли правоохранители, сообщили в региональном главке МВД.

Полицейские установили личность молодого человека и забрали игрушку. По данному факту проводится проверка, передаёт релиз ТАСС. При этом в МВД рассказали только об одном из парней, не уточнив, привлечён ли к проверке второй запечатлённый на фотографии.