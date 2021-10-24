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Оружие в руках вооружённых парней в Смоленской области оказалось игрушечным

При этом в региональном УМВД рассказали только об одном из молодых людей и не уточнили, ведётся ли проверка в отношении его приятеля.

24 октября, 11:49
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/wall-97489771_164153" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ярцево"</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / "Ярцево"

Жители города Ярцево Смоленской области, которые напугали горожан, ходили по улице с игрушечным оружием. Сейчас его изъяли правоохранители, сообщили в региональном главке МВД.

Полицейские установили личность молодого человека и забрали игрушку. По данному факту проводится проверка, передаёт релиз ТАСС. При этом в МВД рассказали только об одном из парней, не уточнив, привлечён ли к проверке второй запечатлённый на фотографии.

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Вооружённые парни напугали жительницу российского города, направив на неё дуло автомата

Ранее Лайф рассказывал, как подросток в Германии перепугал весь город оружием из "Лего". Парню выпишут штраф в соответствии с Уголовным кодексом, уточнили в местной полиции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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