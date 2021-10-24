Шойгу рассказал о "сказочном" обогревателе в палатке Путина во время ночёвки в тайге
Глава Минобороны, отвечая на вопрос, как ему удаётся из года в год зазывать президента с собой в такие путешествия, пошутил, что "тут ещё надо разобраться, кто кого тянет".
Скриншот © LIFE
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что во время путешествия по тайге его удивил обогреватель в палатке президента Владимира Путина, который был похож на камин из сказки о Буратино. Об этом он сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нём нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи", — признался Шойгу, добавив, что обогреватель вызвал "живой и неподдельный весёлый интерес".
Министр отметил, что раньше никогда не видел подобного. Он также подчеркнул, что организовать ночёвку можно было бы, конечно же, и "без всего этого", но люди, готовившие экспедицию, позаботились о том, чтобы действительно было тепло. Глава Минобороны выразил благодарность организаторам.
Отвечая на вопрос, как ему удаётся из года в год зазывать российского лидера с собой в тайгу, Шойгу пошутил, что "тут ещё надо разобраться, кто кого тянет". Он также рассказал, что однажды показал Путину международный журнал о природе, где иностранный путешественник рассказывает об удивительных местах России. Тогда глава РФ задал вопрос: "Ну вот почему он сумел?" А уже на следующий год лидер страны вместе с главой Минобороны были в месте, описанном зарубежным туристом.
Ранее Лайф публиковал видео с отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге. Российский президент традиционно проводит отдых именно в таком стиле — на природе, в тайге, в походе. Спутником на отдыхе обычно становится глава Минобороны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказывал предположение, что Путин и Шойгу обсуждали идею новых городов Сибири во время отдыха в тайге.
Комментариев: 0