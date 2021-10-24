Отец трагически погибшей украинки снял с Болдуина ответственность за гибель дочери
Сейчас мать и сестра Халины оформляют визы в США. Они намерены лететь за океан, чтобы поддержать мужа и девятилетнего сына Хатчинс.
Халина Хатчинс. Фото © halynahutchinsdp
Отец трагически погибшей на съёмках фильма "Ржавчина" кинооператора Халины Хатчинс Анатолий Андросович уверен, что американский актёр Алек Болдуин не виноват в том, что случайно застрелил его дочь.
"Мы до сих пор не можем поверить, что Халина умерла, её мать сходит с ума от горя. Но я не считаю Алека Болдуина ответственным за это — это ответственность реквизиторов, которые обращаются с оружием", — приводит его слова газета The Sun.
Сейчас Анатолий добивается выдачи виз для его супруги Ольги и второй дочери Светланы. Они намерены лететь в США, чтобы поддержать мужа погибшего кинооператора Мэттью и сына пары, девятилетнего Андроса.
Ранее Лайф рассказывал, что ответственная за оружие Болдуина на съёмках признавалась в неготовности к работе. Её первой картиной стал вестерн с Николасом Кейджем, тогда всё прошло хорошо. Однако девушка говорила, что заряжать оружие холостыми патронами для неё "самое страшное".
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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