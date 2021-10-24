Отец трагически погибшей украинки снял с Болдуина ответственность за гибель дочери

Отец трагически погибшей на съёмках фильма "Ржавчина" кинооператора Халины Хатчинс Анатолий Андросович уверен, что американский актёр Алек Болдуин не виноват в том, что случайно застрелил его дочь.

"Мы до сих пор не можем поверить, что Халина умерла, её мать сходит с ума от горя. Но я не считаю Алека Болдуина ответственным за это — это ответственность реквизиторов, которые обращаются с оружием", — приводит его слова газета The Sun.

Сейчас Анатолий добивается выдачи виз для его супруги Ольги и второй дочери Светланы. Они намерены лететь в США, чтобы поддержать мужа погибшего кинооператора Мэттью и сына пары, девятилетнего Андроса.