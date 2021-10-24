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Россия застрахована от пересмотра традиционных ценностей, заявил Песков

Отвечая на вопрос журналиста, шокирует ли его что-то в действиях Запада по данной теме, представитель Кремля отметил, что это остаётся личным делом каждого государства.

24 октября, 11:32
<p>Дмитрий Песков. Фото ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/56378/photos/51748" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Россия застрахована от пересмотра базовых традиционных ценностей законодательством и нетерпимостью значительной доли граждан к подобного рода проявлениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"До тех пор пока мы сами себя защищаем от этого — нашими законами, нашей, ну, наверное, нетерпимостью к каким-то проявлениям, — мы, наверное, застрахованы от этого", — сказал представитель Кремля.

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Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, шокирует ли его что-то в западных действиях в отношении базовых ценностей, Песков заявил, что это остаётся личным делом каждого государства. Он подчеркнул, что в этом деле Запад волен делать то, что захочет.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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