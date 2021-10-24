Россия застрахована от пересмотра традиционных ценностей, заявил Песков
Отвечая на вопрос журналиста, шокирует ли его что-то в действиях Запада по данной теме, представитель Кремля отметил, что это остаётся личным делом каждого государства.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Россия застрахована от пересмотра базовых традиционных ценностей законодательством и нетерпимостью значительной доли граждан к подобного рода проявлениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"До тех пор пока мы сами себя защищаем от этого — нашими законами, нашей, ну, наверное, нетерпимостью к каким-то проявлениям, — мы, наверное, застрахованы от этого", — сказал представитель Кремля.
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Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, шокирует ли его что-то в западных действиях в отношении базовых ценностей, Песков заявил, что это остаётся личным делом каждого государства. Он подчеркнул, что в этом деле Запад волен делать то, что захочет.
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