Попова призвала россиян ограничить контакты ради хорошей встречи Нового года

Россияне должны сейчас приложить максимум усилий для борьбы с коронавирусом, в том числе ограничить контакты, чтобы "хорошо встретить Новый год". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

"Дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество контактов", — сказала Попова в программе "Москва. Кремль. Путин".