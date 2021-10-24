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Попова призвала россиян ограничить контакты ради хорошей встречи Нового года

Глава Роспотребнадзора также посоветовала жителям страны провести нерабочие дни дома с семьёй. А тем, кто ещё не сделал прививку от ковида, — вакцинироваться.

24 октября, 11:27
<p>Анна Попова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Анна Попова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Россияне должны сейчас приложить максимум усилий для борьбы с коронавирусом, в том числе ограничить контакты, чтобы "хорошо встретить Новый год". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

"Дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество контактов", — сказала Попова в программе "Москва. Кремль. Путин".

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Главный государственный санитарный врач призвала россиян провести нерабочие дни, которые были введены указом президента РФ, дома с семьёй. А тем гражданам, которые ещё не сделали прививку от коронавируса, в этот период необходимо выделить время для того, чтобы вакцинироваться, подчеркнула глава Роспотребнадзора. Она отметила, что это единственный способ остановить распространение болезни.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В этот период федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют, а медицинские организации будут работать круглосуточно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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