Путин посоветовал премьеру Израиля отдохнуть в Сочи

Президент России Владимир Путин порекомендовал премьер-министру Израиля Нафтали Бенету отдохнуть в российском Сочи, подчеркнув, что это новый, современный курорт. Такой совет глава РФ дал после того, как председатель кабмина еврейской страны выразил желание посетить курорт вместе с женой и детьми.

"Здесь очень хорошо, наверху очень хорошо, предгорье, где проводились соревнования олимпийские в лыжной части. <...> Современный курорт, он именно современный, новый. Вам там понравится: горные тропы видно, медведи бегают", — сказал Путин.

Он добавил, что отдохнуть в Сочи можно и зимой, и летом.

А ранее Путин пригласил израильского премьера посетить Санкт-Петербург. Нафтали Бенет ответил, что будет рад нанести ещё один визит в Россию.