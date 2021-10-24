Путин посоветовал премьеру Израиля отдохнуть в Сочи
Российский лидер отметил, что на курорт можно приехать и летом, и зимой. Он выразил уверенность, что главе кабмина еврейской страны понравится такое путешествие.
Владимир Путин и Нафтали Бенет (справа налево). Фото © ТАСС / Евгений Биятов / POOL
Президент России Владимир Путин порекомендовал премьер-министру Израиля Нафтали Бенету отдохнуть в российском Сочи, подчеркнув, что это новый, современный курорт. Такой совет глава РФ дал после того, как председатель кабмина еврейской страны выразил желание посетить курорт вместе с женой и детьми.
"Здесь очень хорошо, наверху очень хорошо, предгорье, где проводились соревнования олимпийские в лыжной части. <...> Современный курорт, он именно современный, новый. Вам там понравится: горные тропы видно, медведи бегают", — сказал Путин.
Он добавил, что отдохнуть в Сочи можно и зимой, и летом.
А ранее Путин пригласил израильского премьера посетить Санкт-Петербург. Нафтали Бенет ответил, что будет рад нанести ещё один визит в Россию.
Напомним, встреча Путина и Бенета состоялась в Сочи 22 октября и продлилась более пяти часов. Переговоры были приурочены к 30-летию восстановления дипломатических отношений между государствами. Лидеры обсудили стратегические вопросы, включая координацию по Сирии в области безопасности. Бенет, впервые посетивший Россию после вступления в должность в июне, назвал встречу с Путиным прекрасной.
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