Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в обозримом будущем. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин".

"Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможной новой встрече лидеров двух стран.