"В обозримой перспективе": Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Байдена
Представитель Кремля отметил, что лучше не "забегать вперёд", так как лидеры РФ и США самостоятельно примут соответствующее решение.
Владимир Путин с Джо Байденом на встрече в Женеве. Фото © Kremlin.ru
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в обозримом будущем. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин".
"Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможной новой встрече лидеров двух стран.
Песков отметил, что в этом вопросе лучше не "забегать вперёд", так как Путин и Байден самостоятельно примут решение о совместном мероприятии. Всё станет ясно, как только появится какая-то соответствующая информация от глав государств.
Ранее в Кремле рассказали, как визит Виктории Нуланд в Москву приблизил встречу Путина и Байдена. Напомним, Нуланд прибыла в столицу 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Дипломат также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.
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