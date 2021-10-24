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"В обозримой перспективе": Песков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Байдена

Представитель Кремля отметил, что лучше не "забегать вперёд", так как лидеры РФ и США самостоятельно примут соответствующее решение.

24 октября, 11:12
<p>Владимир Путин с Джо Байденом на встрече в Женеве. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65904" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин с Джо Байденом на встрече в Женеве. Фото © Kremlin.ru

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в обозримом будущем. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин".

"Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможной новой встрече лидеров двух стран.

Путин намекнул на возможность новых встреч с Байденом

Путин намекнул на возможность новых встреч с Байденом

Песков отметил, что в этом вопросе лучше не "забегать вперёд", так как Путин и Байден самостоятельно примут решение о совместном мероприятии. Всё станет ясно, как только появится какая-то соответствующая информация от глав государств.

Ранее в Кремле рассказали, как визит Виктории Нуланд в Москву приблизил встречу Путина и Байдена. Напомним, Нуланд прибыла в столицу 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Дипломат также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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