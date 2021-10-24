Песков: Путин говорил, что РФ готова сотрудничать с Западом, но не допустит поучений

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" говорил о том, что Москва готова к сотрудничеству, но не допустит поучений со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

"С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.