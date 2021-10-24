Песков: Путин говорил, что РФ готова сотрудничать с Западом, но не допустит поучений
Представитель Кремля отметил, что Москва может и будет себе позволять жить так, как сама этого хочет.
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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" говорил о том, что Москва готова к сотрудничеству, но не допустит поучений со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Ранее Песков заявил, что речь Путина на "Валдае" не скажется на отношениях с Западом. По словам пресс-секретаря российского лидера, РФ была, есть и будет неотъемлемой частью Европы.
Напомним, в ходе дискуссии президент раскритиковал ряд подходов Запада по некоторым вопросам. Так, например, Путина возмутили попытки изменить язык ради людей, не определившихся с полом. Кроме того, российский лидер назвал фантасмагорией дискуссии о правах мужчин и женщин на Западе.
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