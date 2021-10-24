Агент рассказал о высокой зарплате Азмуна в "Зените" и оценил вероятность его ухода из клуба

"Почти не сомневаюсь, что Азмун останется в Санкт-Петербурге. Если и уедет, то точно не в этом сезоне. Так понимаю, что в "Зените" он получает свыше шести миллионов евро в год. Сомневаюсь, что французы предложат такие условия, а Азмуну нужно кормить своих 18 лошадей", — подчеркнул Тилавпур.