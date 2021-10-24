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Агент рассказал о высокой зарплате Азмуна в "Зените" и оценил вероятность его ухода из клуба

Ранее стало известно о заинтересованности целого ряда европейских клубов в услугах форварда, в том числе и французского "Лиона".

24 октября, 11:00
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Футбольный агент Кова Тилавпур в беседе с "Матч ТВ" рассказал о зарплате нападающего "Зенита" Сердара Азмуна и оценил вероятность его ухода из клуба.

"Почти не сомневаюсь, что Азмун останется в Санкт-Петербурге. Если и уедет, то точно не в этом сезоне. Так понимаю, что в "Зените" он получает свыше шести миллионов евро в год. Сомневаюсь, что французы предложат такие условия, а Азмуну нужно кормить своих 18 лошадей", — подчеркнул Тилавпур.

СМИ: Футболист "Зенита" Азмун ведёт переговоры с "Байером" и "Лионом"

СМИ: Футболист "Зенита" Азмун ведёт переговоры с "Байером" и "Лионом"

Ранее Лайф сообщал, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересован целый ряд европейских клубов, в числе которых "Лион" и "Байер".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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