Александр Емельяненко поздравил брата с победой над Джонсоном
Бой состоялся в субботу вечером в Москве и завершился эффектным нокаутом в исполнении нашего спортсмена.
Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович
Мастер смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил своего брата Фёдора с победой в последнем поединке против американца Тимоти Джонсона.
"Поздравляю брата Фёдора Емельяненко с очередной красивой победой", — написал Емельяненко-младший в своём инстаграме.
Ранее Лайф сообщал, что Емельяненко одержал победу над Джонсоном на первом турнире Bellator в России. Американец получил такую серию ударов в голову, после которой уже не смог продолжать бой.
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