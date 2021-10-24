Александр Емельяненко поздравил брата с победой над Джонсоном

Мастер смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил своего брата Фёдора с победой в последнем поединке против американца Тимоти Джонсона.

Ранее Лайф сообщал, что Емельяненко одержал победу над Джонсоном на первом турнире Bellator в России. Американец получил такую серию ударов в голову, после которой уже не смог продолжать бой.