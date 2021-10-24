НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Александр Емельяненко поздравил брата с победой над Джонсоном

Бой состоялся в субботу вечером в Москве и завершился эффектным нокаутом в исполнении нашего спортсмена.

24 октября, 10:54
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович

Мастер смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил своего брата Фёдора с победой в последнем поединке против американца Тимоти Джонсона.

"Поздравляю брата Фёдора Емельяненко с очередной красивой победой", написал Емельяненко-младший в своём инстаграме.

Емельяненко после победы над Джонсоном дал совет молодым бойцам

Емельяненко после победы над Джонсоном дал совет молодым бойцам

Ранее Лайф сообщал, что Емельяненко одержал победу над Джонсоном на первом турнире Bellator в России. Американец получил такую серию ударов в голову, после которой уже не смог продолжать бой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1