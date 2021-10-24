Мошенники под видом спецоперации убедили музейную работницу МГУ "продать" две квартиры

Музейная работница МГУ попалась на уловки мошенников и продала им две свои квартиры. При этом все вырученные со сделки средства она также отдала злоумышленникам. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что 56-летней москвичке позвонил неизвестный, представился следователем и сообщил, что некий однофамилец женщины по имени Артур пытается взять кредит под залог её недвижимости. Музейная работница МГУ рассказала, что знакомых с таким именем у неё нет, никаких доверенностей она не подписывала, значит, действуют мошенники. Лжеследователь был солидарен с жертвой и предложил ей помочь в поимке злоумышленников, приняв участие в федеральной спецоперации совместно с Центробанком, на что женщина и согласилась.

Чуть позже москвичке позвонил молодой человек, который представился сотрудником Банка России. Он попросил жительницу столицы перевести около 300 тысяч на некий счёт. Женщина выполнила эту просьбу. Затем по наставлению всё того же лжеработника Центробанка она взяла кредит под залог двух своих квартир в микрофинансовой организации "Живые деньги", где якобы работает агент под прикрытием, чтобы "опередить мошенников".

Там музейная работница МГУ написала расписку о получении 15 миллионов за недвижимость, при этом на руки ей выдали лишь восемь миллионов. Эти деньги она передала ещё одному участнику "спецоперации" — подставному сотруднику ФСБ. Через несколько дней москвичка получила ещё одно задание: она должна продать обе квартиры в ООО "Живые деньги" за 19 миллионов и погасить этими средствами долг. После проведения сделки женщине поручили выбросить на улице оставшиеся четыре миллиона, которые якобы должен был подобрать "спецсотрудник" СК.

Жительница столицы беспрекословно выполняла все требования злоумышленников. После того как мошенники перестали выходить на связь, женщина поняла, что её обманули, и обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Общий ущерб оценивается в 19 297 000 рублей. Жертва продолжает жить в одной из своих квартир, однако по документам недвижимость ей больше не принадлежит.