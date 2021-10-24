Пенсионерка и её малолетний правнук сгорели в жутком пожаре в подмосковной Истре
Незадолго до трагедии в соседнем доме праздновали день рождения. Поздним вечером мать увела сына спать, растопив перед уходом печь. Вероятно, именно это и привело к возгоранию.
Фото © МЧС по Московской области
Пенсионерка и четырёхлетний мальчик погибли при пожаре в садовом некоммерческом товариществе "Возрождение" в деревне Ананово Истринского района. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в час ночи. Когда на место прибыли спасатели, огнём были охвачены весь одноэтажный деревянный дом и сарай.
Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены при проверке прокуратуры, ход которой поставлен на контроль.
Как сообщает МК, 23 октября в соседнем доме собрались гости, праздновали день рождения. Поздно вечером сестра именинницы отвела сына спать в расположенный рядом дом к прабабушке, которая уже отдыхала. Перед уходом женщина растопила печь, вероятно, именно она и стала причиной возгорания. Начавшийся пожар гости, находившиеся в соседнем доме, заметили поздно. Они смогли приостановить распространение огня, поливая его водой с крыши, но находившиеся в здании люди к тому моменту уже погибли. Родители мальчика не понимают, как такое могло случиться, ведь они часто жили в этом доме и постоянно топили печь, но ранее всё было в порядке.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре в частном доме в Нижегородской области, где погибли трое маленьких детей и пострадала их мать. По предварительным данным, здание оказалось охвачено огнём из-за нарушения правил топки печи.
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