Пенсионерка и её малолетний правнук сгорели в жутком пожаре в подмосковной Истре

Как сообщает МК, 23 октября в соседнем доме собрались гости, праздновали день рождения. Поздно вечером сестра именинницы отвела сына спать в расположенный рядом дом к прабабушке, которая уже отдыхала. Перед уходом женщина растопила печь, вероятно, именно она и стала причиной возгорания. Начавшийся пожар гости, находившиеся в соседнем доме, заметили поздно. Они смогли приостановить распространение огня, поливая его водой с крыши, но находившиеся в здании люди к тому моменту уже погибли. Родители мальчика не понимают, как такое могло случиться, ведь они часто жили в этом доме и постоянно топили печь, но ранее всё было в порядке.