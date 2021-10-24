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Пенсионерка и её малолетний правнук сгорели в жутком пожаре в подмосковной Истре

Незадолго до трагедии в соседнем доме праздновали день рождения. Поздним вечером мать увела сына спать, растопив перед уходом печь. Вероятно, именно это и привело к возгоранию.

24 октября, 10:45
<p>Фото © <a href="https://50.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4591904#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС по Московской области</a></p>

Фото © МЧС по Московской области

Пенсионерка и четырёхлетний мальчик погибли при пожаре в садовом некоммерческом товариществе "Возрождение" в деревне Ананово Истринского района. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в час ночи. Когда на место прибыли спасатели, огнём были охвачены весь одноэтажный деревянный дом и сарай.

Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены при проверке прокуратуры, ход которой поставлен на контроль.

Были дома одни: Трое маленьких детей погибли при пожаре под Ростовом

Были дома одни: Трое маленьких детей погибли при пожаре под Ростовом

Как сообщает МК, 23 октября в соседнем доме собрались гости, праздновали день рождения. Поздно вечером сестра именинницы отвела сына спать в расположенный рядом дом к прабабушке, которая уже отдыхала. Перед уходом женщина растопила печь, вероятно, именно она и стала причиной возгорания. Начавшийся пожар гости, находившиеся в соседнем доме, заметили поздно. Они смогли приостановить распространение огня, поливая его водой с крыши, но находившиеся в здании люди к тому моменту уже погибли. Родители мальчика не понимают, как такое могло случиться, ведь они часто жили в этом доме и постоянно топили печь, но ранее всё было в порядке.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в частном доме в Нижегородской области, где погибли трое маленьких детей и пострадала их мать. По предварительным данным, здание оказалось охвачено огнём из-за нарушения правил топки печи.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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