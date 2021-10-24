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Российские курорты будут работать по новым стандартам

Эти правила повлияют на конкурентоспособность, качество туристических услуг, а также сделают отдых в нашей стране комфортнее и безопаснее.

24 октября, 10:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

По поручению президента России Владимира Путина принято решение о финансировании разработки новых стандартов в сфере туризма. Нововведения будут учитывать развитие и особенности функционирования туристических заведений в период коронавирусной пандемии. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте Правительства России.

"В России будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам. <...> Обновление стандартов предусмотрено нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", утверждённым в 2021 году", — говорится в релизе.

Согласно распоряжению, планируется подготовить не менее 30 документов, которые станут частью национальной системы стандартизации. Кроме того, правила будут созданы с учётом целей устойчивого развития и особенностей работы туристических заведений в период пандемии ковида. Помимо профильных организаций, к работе над нововведениями привлекут представителей отрасли и экспертов.

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Также отмечается, что эффективность расходования бюджетных средств поручено контролировать Ростуризму. Кабмину должен быть представлен соответствующий доклад, срок исполнения — до 26 декабря 2022 года.

"Принятие новых стандартов повысит конкурентоспособность и качество туристических услуг, сделает отдых в России более комфортным и безопасным", — отметили в правительстве.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишутин заявил, что россияне смогут взять льготную ипотеку на строительство частного дома. Также жители моногородов получили возможность приобретать по программе "Дальневосточная ипотека" жильё на вторичном рынке.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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