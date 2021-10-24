Российские курорты будут работать по новым стандартам

По поручению президента России Владимира Путина принято решение о финансировании разработки новых стандартов в сфере туризма. Нововведения будут учитывать развитие и особенности функционирования туристических заведений в период коронавирусной пандемии. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте Правительства России.

"В России будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам. <...> Обновление стандартов предусмотрено нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", утверждённым в 2021 году", — говорится в релизе.

Согласно распоряжению, планируется подготовить не менее 30 документов, которые станут частью национальной системы стандартизации. Кроме того, правила будут созданы с учётом целей устойчивого развития и особенностей работы туристических заведений в период пандемии ковида. Помимо профильных организаций, к работе над нововведениями привлекут представителей отрасли и экспертов.

Также отмечается, что эффективность расходования бюджетных средств поручено контролировать Ростуризму. Кабмину должен быть представлен соответствующий доклад, срок исполнения — до 26 декабря 2022 года.

"Принятие новых стандартов повысит конкурентоспособность и качество туристических услуг, сделает отдых в России более комфортным и безопасным", — отметили в правительстве.