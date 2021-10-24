В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней со шквалистым ветром
В МЧС посоветовали оставаться по возможности в помещениях. Во время разгула стихии автомобилистам, как и пешеходам, рекомендуется держаться подальше от деревьев и высотных объектов.
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В Сочи объявили штормовое предупреждение до утра 25 октября из-за ливней с сильным ветром. Об этом сообщается на сайте администрации города, а также на сайте регионального управления МЧС России.
"Местами прогнозируется сильный дождь, гроза со шквалистым усилением ветра до 20–22 м/с. На реках возможны подъёмы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок", — уточнили сочинские власти.
В свою очередь в МЧС посоветовали оставаться по возможности в помещениях. Во время бушующей стихии автомобилистам, как и пешеходам, рекомендуется держаться подальше от строений, деревьев, линий электропередачи и других высотных объектов. Кроме того, ведомство не исключило, что в случае ухудшения ситуации также необходимо заранее подготовить жильё к удару стихии. В частности, плотно закрыть ставни, двери, вентиляционные отверстия, а также укрепить кровлю.
А ранее москвичей предупредили о самой холодной ночи с начала осени. По словам синоптика, утром 25 октября дороги и тротуары покроются коркой льда толщиной в один–два миллиметра. В связи с этим он призвал пешеходов и автомобилистов быть осторожными.
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