В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней со шквалистым ветром

В Сочи объявили штормовое предупреждение до утра 25 октября из-за ливней с сильным ветром. Об этом сообщается на сайте администрации города, а также на сайте регионального управления МЧС России.

"Местами прогнозируется сильный дождь, гроза со шквалистым усилением ветра до 20–22 м/с. На реках возможны подъёмы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок", — уточнили сочинские власти.

В свою очередь в МЧС посоветовали оставаться по возможности в помещениях. Во время бушующей стихии автомобилистам, как и пешеходам, рекомендуется держаться подальше от строений, деревьев, линий электропередачи и других высотных объектов. Кроме того, ведомство не исключило, что в случае ухудшения ситуации также необходимо заранее подготовить жильё к удару стихии. В частности, плотно закрыть ставни, двери, вентиляционные отверстия, а также укрепить кровлю.