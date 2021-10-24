В Нижнем Тагиле четырёхлетний малыш сорвался с балкона и умер, пока мать выпивала

В Нижнем Тагиле скончался четырёхлетний мальчик, выпавший с балкона. За жизнь ребёнка, находившегося в очень тяжёлом состоянии, боролись медики детской горбольницы и территориального центра медицины катастроф, однако спасти его не удалось.

Инцидент произошёл 22 октября в доме 23 по улице Каспийской, передаёт E1.ru. Как выяснили инспекторы по делам несовершеннолетних, мать воспитывала сына одна. Она оставила ребёнка под присмотром своего престарелого отца и ушла в соседний подъезд, где распивала алкоголь. Пока дед находился на кухне, мальчик открыл окно на балконе, вскарабкался на табурет и выпал.

Как заявили в полиции, делом займётся региональное управление Следственного комитета. Будет организована проверка, после которой возможно возбуждение уголовного дела по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.