Песков: Ничего страшного из-за прекращения диалога с НАТО для Москвы не произойдёт

НАТО является агрессивным блоком, считающим Россию противником, поэтому ничего страшного в отказе Москвы от отношений с альянсом нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Агрессивная позиция НАТО никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Никаких страшных последствий из-за отказа России от отношений с Североатлантическим альянсом, особенно на фоне обострения агрессивности и деклараций о сдерживании РФ, не произойдёт, заверил представитель Кремля. Наша страна всегда выступала за развитие отношений, но когда стало понятно, что усилия тщетны, то, что происходило в реальности, было сделано официально, добавил Песков.