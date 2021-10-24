Песков: Ничего страшного из-за прекращения диалога с НАТО для Москвы не произойдёт
По словам представителя Кремля, Сергей Лавров объявил официально то, что уже давно происходило в реальности.
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НАТО является агрессивным блоком, считающим Россию противником, поэтому ничего страшного в отказе Москвы от отношений с альянсом нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Агрессивная позиция НАТО никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Никаких страшных последствий из-за отказа России от отношений с Североатлантическим альянсом, особенно на фоне обострения агрессивности и деклараций о сдерживании РФ, не произойдёт, заверил представитель Кремля. Наша страна всегда выступала за развитие отношений, но когда стало понятно, что усилия тщетны, то, что происходило в реальности, было сделано официально, добавил Песков.
Ранее Дмитрий Песков заметил, что решение о прекращении диалога с НАТО было правильным, учитывая новую оборонительную стратегию Североатлантического альянса, направленную на сдерживание России.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны. При этом генсек НАТО назвал отношения с Россией наихудшими со времён холодной войны.
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