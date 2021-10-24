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Песков: Глупо воспринимать заявления Путина как противостояние с Западом

Представитель Кремля напомнил, что в своё время люди не поняли суть Мюнхенской речи российского лидера.

24 октября, 11:29
<p>Фото ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66975/photos/66864" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал речь президента РФ, прозвучавшую в ходе пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с Мюнхенской речью. В своё время суть Мюнхенской речи не поняли — она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации", — сообщил официальный представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

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Ранее Владимир Путин говорил, что РФ готова сотрудничать с Западом, но не допустит поучений, отметил Дмитрий Песков. Представитель Кремля указал, что Москва может и будет себе позволять жить так, как сама этого хочет.

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Напомним, в ходе дискуссии президент раскритиковал ряд подходов Запада по некоторым вопросам. Так, например, Путина возмутили попытки изменить язык ради людей, не определившихся с полом. Кроме того, российский лидер назвал фантасмагорией дискуссии о правах мужчин и женщин на Западе.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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