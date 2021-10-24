Песков: Глупо воспринимать заявления Путина как противостояние с Западом
Представитель Кремля напомнил, что в своё время люди не поняли суть Мюнхенской речи российского лидера.
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал речь президента РФ, прозвучавшую в ходе пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с Мюнхенской речью. В своё время суть Мюнхенской речи не поняли — она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации", — сообщил официальный представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Владимир Путин говорил, что РФ готова сотрудничать с Западом, но не допустит поучений, отметил Дмитрий Песков. Представитель Кремля указал, что Москва может и будет себе позволять жить так, как сама этого хочет.
Напомним, в ходе дискуссии президент раскритиковал ряд подходов Запада по некоторым вопросам. Так, например, Путина возмутили попытки изменить язык ради людей, не определившихся с полом. Кроме того, российский лидер назвал фантасмагорией дискуссии о правах мужчин и женщин на Западе.
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