Песков: Глупо воспринимать заявления Путина как противостояние с Западом

"Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с Мюнхенской речью. В своё время суть Мюнхенской речи не поняли — она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации", — сообщил официальный представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".