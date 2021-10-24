Легендарный Бекхэм станет лицом ЧМ в Катаре и заработает 150 миллионов фунтов

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, футболист подпишет контракт и станет послом Катара на ближайшие 10 лет. Ежегодно он будет зарабатывать по 15 миллионов фунтов, а в общей сложности получит 150 миллионов. По заверению организаторов ЧМ, болельщики во время турнира, в том числе и представители ЛГБТ-сообщества, будут в безопасности.

"Дэвид всегда отзывался о силе футбола как о силе добра на многих уровнях. По мере того, как мы подходим к отметке в один год до турнира, он присоединится к широкому футбольному сообществу, которое соберётся для участия в чемпионате мира — 2022. Он с нетерпением ждёт турнира, который, по его мнению, будет великолепным", — добавила представитель спортсмена.