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Легендарный Бекхэм станет лицом ЧМ в Катаре и заработает 150 миллионов фунтов

Представитель игрока заметила, что он с нетерпением ждёт старта турнира, который запланирован на конец следующего года.

24 октября, 11:42
<p>Фото © Tim P. Whitby / WireImage</p>

Фото © Tim P. Whitby / WireImage

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, футболист подпишет контракт и станет послом Катара на ближайшие 10 лет. Ежегодно он будет зарабатывать по 15 миллионов фунтов, а в общей сложности получит 150 миллионов. По заверению организаторов ЧМ, болельщики во время турнира, в том числе и представители ЛГБТ-сообщества, будут в безопасности.

"Дэвид всегда отзывался о силе футбола как о силе добра на многих уровнях. По мере того, как мы подходим к отметке в один год до турнира, он присоединится к широкому футбольному сообществу, которое соберётся для участия в чемпионате мира — 2022. Он с нетерпением ждёт турнира, который, по его мнению, будет великолепным", — добавила представитель спортсмена.

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Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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