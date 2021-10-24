Легендарный Бекхэм станет лицом ЧМ в Катаре и заработает 150 миллионов фунтов
Представитель игрока заметила, что он с нетерпением ждёт старта турнира, который запланирован на конец следующего года.
Фото © Tim P. Whitby / WireImage
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом пишет The Sun.
По информации издания, футболист подпишет контракт и станет послом Катара на ближайшие 10 лет. Ежегодно он будет зарабатывать по 15 миллионов фунтов, а в общей сложности получит 150 миллионов. По заверению организаторов ЧМ, болельщики во время турнира, в том числе и представители ЛГБТ-сообщества, будут в безопасности.
"Дэвид всегда отзывался о силе футбола как о силе добра на многих уровнях. По мере того, как мы подходим к отметке в один год до турнира, он присоединится к широкому футбольному сообществу, которое соберётся для участия в чемпионате мира — 2022. Он с нетерпением ждёт турнира, который, по его мнению, будет великолепным", — добавила представитель спортсмена.
Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Футбол. Интересное по теме
Троевластие: ЦСКА выиграл у "Крыльев Советов" и догнал "Зенит" с "Динамо" в таблице РПЛ
вчера в 17:53
"Приключение подошло к концу": Итальянский журналист заявил, что Кокорина зимой выставят на трансфер
вчера в 15:48
Первая домашняя победа в сезоне: "Ростов" разгромил "Арсенал" в чемпионате России
вчера в 15:22
Комментариев: 0