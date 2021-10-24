Российская теннисистка Александрова проиграла в финале Кубка Кремля
Наша соотечественница сумела взять первую партию, однако следующие две отдала сопернице.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Россиянка Екатерина Александрова проиграла эстонке Анетт Контавейт в финале домашнего Кубка Кремля.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 22 минуты, завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:5 в пользу спортсменки из Эстонии.
Добавим, что призовой фонд турнира составил 565 тысяч долларов. Для 25-летней Контавейт это четвёртый титул в её карьере и первый Кубок Кремля.
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