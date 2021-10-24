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Российская теннисистка Александрова проиграла в финале Кубка Кремля

Наша соотечественница сумела взять первую партию, однако следующие две отдала сопернице.

24 октября, 11:46
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Россиянка Екатерина Александрова проиграла эстонке Анетт Контавейт в финале домашнего Кубка Кремля.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 22 минуты, завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:5 в пользу спортсменки из Эстонии.

Добавим, что призовой фонд турнира составил 565 тысяч долларов. Для 25-летней Контавейт это четвёртый титул в её карьере и первый Кубок Кремля.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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