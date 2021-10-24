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"Нафтогаз" готов обеспечить транзит дополнительных 55 млрд кубов газа со скидкой 50%

По словам главы украинской компании, эти объёмы соответствуют мощности "Северного потока – 2" и для них есть свободная мощность в ГТС Незалежной.

24 октября, 13:39
<p>Фото © Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Киев на фоне газового кризиса в Европе готов обеспечить дополнительные мощности по транзиту российского газа в объёме не менее 55 миллиардов кубических метров в год со скидкой 50%. Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Нафтогаз" <...> готов организовать транзит через Украину дополнительных 55 миллиардов кубических метров (в годовом измерении, или приблизительно 151 миллиона кубических метров в сутки) на специальных условиях; эти объёмы соответствуют мощности "Северного потока – 2", и для них есть свободная мощность в украинской ГТС", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

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Как указал Витренко, организация такого транзита "может быть на 50% ниже" по стоимости, чем оговорённая в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Ранее Украина решила одолжить газ Молдавии для преодоления энергокризиса. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что одна из областей Незалежной получает из республики электричество из общей энергосистемы, поэтому Киев заинтересован в помощи.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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