Правительство выделит средства для поддержки пострадавших от пандемии цирков

Министерство культуры России получит финансирование из резервного фонда Правительства РФ на поддержку государственных цирков, доходы которых упали в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что такая мера позволит компенсировать первоочерёдные расходы цирковых организаций. Речь идёт о зарплатах сотрудникам, содержании имущественного комплекса, социальных выплатах, налогах и других обязательных платежах.