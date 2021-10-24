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Правительство выделит средства для поддержки пострадавших от пандемии цирков

Отмечается, что такое решение позволит покрыть первоочерёдные расходы организаций, например зарплаты сотрудникам.

24 октября, 13:26
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Министерство культуры России получит финансирование из резервного фонда Правительства РФ на поддержку государственных цирков, доходы которых упали в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что такая мера позволит компенсировать первоочерёдные расходы цирковых организаций. Речь идёт о зарплатах сотрудникам, содержании имущественного комплекса, социальных выплатах, налогах и других обязательных платежах.

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Ранее Лайф рассказывал, что правительство выделит ещё свыше 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с членами кабмина подчеркнул, что помощь таким гражданам "останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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