Правительство выделит средства для поддержки пострадавших от пандемии цирков
Отмечается, что такое решение позволит покрыть первоочерёдные расходы организаций, например зарплаты сотрудникам.
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Министерство культуры России получит финансирование из резервного фонда Правительства РФ на поддержку государственных цирков, доходы которых упали в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что такая мера позволит компенсировать первоочерёдные расходы цирковых организаций. Речь идёт о зарплатах сотрудникам, содержании имущественного комплекса, социальных выплатах, налогах и других обязательных платежах.
Ранее Лайф рассказывал, что правительство выделит ещё свыше 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с членами кабмина подчеркнул, что помощь таким гражданам "останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы".
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