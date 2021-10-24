Первые кадры с места крушения высокоплана в Подмосковье. Видео © LIFE

За штурвалом упавшего в Рузском районе Подмосковья высокоплана находился пилот Юрий С. По данным Лайфа, он мог подняться на высоту около 80 метров и не удержать летательный аппарат, который перевернуло в воздухе сильным порывом ветра.

О землю самолёт ударился уже практически вертикально, после чего его протащило ещё несколько метров. По предварительным данным, вторым погибшим человеком стала супруга пилота. По факту авиакатастрофы следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.