Тела погибших обезображены огнём: Лайф публикует первое видео с места крушения высокоплана в Подмосковье
По предварительным данным, при падении летательного аппарата, практически вертикально воткнувшегося в землю, погибли супруги.
Фото © LIFE
Первые кадры с места крушения высокоплана в Подмосковье. Видео © LIFE
За штурвалом упавшего в Рузском районе Подмосковья высокоплана находился пилот Юрий С. По данным Лайфа, он мог подняться на высоту около 80 метров и не удержать летательный аппарат, который перевернуло в воздухе сильным порывом ветра.
О землю самолёт ударился уже практически вертикально, после чего его протащило ещё несколько метров. По предварительным данным, вторым погибшим человеком стала супруга пилота. По факту авиакатастрофы следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.
Напомним, о крушении высокоплана стало известно сегодня ранее. При падении летательного аппарата в районе деревни Ватулино, недалеко от взлётного поля местного аэроклуба, погибло два человека.
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