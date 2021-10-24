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Тела погибших обезображены огнём: Лайф публикует первое видео с места крушения высокоплана в Подмосковье

По предварительным данным, при падении летательного аппарата, практически вертикально воткнувшегося в землю, погибли супруги.

24 октября, 13:21
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Первые кадры с места крушения высокоплана в Подмосковье. Видео © LIFE

За штурвалом упавшего в Рузском районе Подмосковья высокоплана находился пилот Юрий С. По данным Лайфа, он мог подняться на высоту около 80 метров и не удержать летательный аппарат, который перевернуло в воздухе сильным порывом ветра.

О землю самолёт ударился уже практически вертикально, после чего его протащило ещё несколько метров. По предварительным данным, вторым погибшим человеком стала супруга пилота. По факту авиакатастрофы следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

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Напомним, о крушении высокоплана стало известно сегодня ранее. При падении летательного аппарата в районе деревни Ватулино, недалеко от взлётного поля местного аэроклуба, погибло два человека.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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