Политолог Данюк: Путин десять лет назад предупреждал, что Европа "будет топить дровами"
Однако тогда предложения российского президента о необходимости долгосрочных контрактов отвергли, и теперь на Западе пожинают плоды этого решения, считает он.
Скриншот видео © LIFE
Политолог Данюк: Путин десять лет назад предупреждал, что Европа "будет топить дровами". Видео © LIFE
Европа десять лет назад не прислушалась к словам президента России Владимира Путина, который предупреждал о необходимости заключения долгосрочных контрактов по экспорту газа, и это обернулось кризисом, который мы наблюдаем сейчас. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
"Удивительным образом слова нашего президента, которые он произнёс десять лет назад, — знаменитая цитата про "будете топить дровами" — оказались реально пророческими. Наверное, всё-таки наш президент не пророк, он просто блестящий стратег, он прекрасно понимал, что Европа, которая набирает темпы экономического роста, будет сталкиваться с дефицитом энергопотребления", — сказал эксперт.
По словам Данюка, Путин прекрасно понимал, что рано или поздно Европа будет нуждаться в дополнительных мощностях, и ещё тогда предлагал заключить долгосрочные контракты и отказаться от спотовых сделок, ведь продажа газа через биржу — вещь неоднозначная и непредсказуемая. Однако Россию не послушали, а самыми главными лоббистами отказа от долгосрочных контрактов с нами были британцы, родина которых сейчас не является частью ЕС, напомнил политолог.
"К сожалению, энергетическая сфера очень сильно политизирована, и раз за разом, когда наш президент говорит, что, расширяя наши контакты, мы в первую очередь руководствуемся здравым смыслом, прагматическим интересом и, в конце концов, экономической целесообразностью, нас не слышат. Но некоторые всё-таки прислушиваются, например та же Германия, которая, несмотря на постоянное давление со стороны Америки, Брюсселя, других европейских стран, не отказывается от того, чтобы получать всё больше газа из России", — добавил Данюк, обратив внимание на позицию Берлина касаемо "Северного потока – 2".
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на газ. По его словам, повышение стоимости топлива происходит помимо воли Москвы. Кроме того, глава государства считает энергокризис следствием неработающего капитализма.
Полный выпуск шоу "Дайте сказать!", гостем которого стал Никита Данюк, смотрите по ссылке.
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