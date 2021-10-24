Политолог Данюк: Путин десять лет назад предупреждал, что Европа "будет топить дровами". Видео © LIFE

Европа десять лет назад не прислушалась к словам президента России Владимира Путина, который предупреждал о необходимости заключения долгосрочных контрактов по экспорту газа, и это обернулось кризисом, который мы наблюдаем сейчас. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

"Удивительным образом слова нашего президента, которые он произнёс десять лет назад, — знаменитая цитата про "будете топить дровами" — оказались реально пророческими. Наверное, всё-таки наш президент не пророк, он просто блестящий стратег, он прекрасно понимал, что Европа, которая набирает темпы экономического роста, будет сталкиваться с дефицитом энергопотребления", — сказал эксперт.

По словам Данюка, Путин прекрасно понимал, что рано или поздно Европа будет нуждаться в дополнительных мощностях, и ещё тогда предлагал заключить долгосрочные контракты и отказаться от спотовых сделок, ведь продажа газа через биржу — вещь неоднозначная и непредсказуемая. Однако Россию не послушали, а самыми главными лоббистами отказа от долгосрочных контрактов с нами были британцы, родина которых сейчас не является частью ЕС, напомнил политолог.

"К сожалению, энергетическая сфера очень сильно политизирована, и раз за разом, когда наш президент говорит, что, расширяя наши контакты, мы в первую очередь руководствуемся здравым смыслом, прагматическим интересом и, в конце концов, экономической целесообразностью, нас не слышат. Но некоторые всё-таки прислушиваются, например та же Германия, которая, несмотря на постоянное давление со стороны Америки, Брюсселя, других европейских стран, не отказывается от того, чтобы получать всё больше газа из России", — добавил Данюк, обратив внимание на позицию Берлина касаемо "Северного потока – 2".