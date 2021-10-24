Счёт на исходе первых 20 минут открыл лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов. Стоит отметить, что он смог за неделю оправиться от травмы и забить очередной мяч, ставший для него десятым в этом чемпионате. Однако во втором тайме казанцы сумели отыграться: мяч в свои ворота срезал Журавлёв.