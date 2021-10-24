НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Агаларов снова зажигает: "Уфа" дома сыграла вничью с "Рубином" в матче РПЛ

Лучший бомбардир лиги сумел за неделю оправиться от травмы и забить свой десятый гол в сезоне.

24 октября, 12:54
<p>Фото © ФК "Уфа"</p>

Фото © ФК "Уфа"

"Уфа" и "Рубин" сыграли вничью в матче 12-го тура РПЛ. Встреча в столице Башкирии завершилась со счётом 1:1.

Счёт на исходе первых 20 минут открыл лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов. Стоит отметить, что он смог за неделю оправиться от травмы и забить очередной мяч, ставший для него десятым в этом чемпионате. Однако во втором тайме казанцы сумели отыграться: мяч в свои ворота срезал Журавлёв.

После этого матча "Уфа" расположилась на предпоследнем месте, тогда как команда Леонида Слуцкого идёт на девятой строчке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1