Агаларов снова зажигает: "Уфа" дома сыграла вничью с "Рубином" в матче РПЛ
Лучший бомбардир лиги сумел за неделю оправиться от травмы и забить свой десятый гол в сезоне.
Фото © ФК "Уфа"
"Уфа" и "Рубин" сыграли вничью в матче 12-го тура РПЛ. Встреча в столице Башкирии завершилась со счётом 1:1.
Счёт на исходе первых 20 минут открыл лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов. Стоит отметить, что он смог за неделю оправиться от травмы и забить очередной мяч, ставший для него десятым в этом чемпионате. Однако во втором тайме казанцы сумели отыграться: мяч в свои ворота срезал Журавлёв.
После этого матча "Уфа" расположилась на предпоследнем месте, тогда как команда Леонида Слуцкого идёт на девятой строчке.
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