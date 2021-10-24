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"Спокойной ночи": Цзю оценил эффектную победу Фёдора Емельяненко в бою против Джонсона

Бой состоялся в субботу вечером в Москве и завершился мощным нокаутом в исполнении нашего спортсмена.

24 октября, 12:13
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак, © Jun Sato/WireImage</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак, © Jun Sato/WireImage

Боксёр Костя Цзю в беседе с РИА "Новости" оценил победу мастера смешанных единоборств Фёдора Емельяненко в его последнем бою против американца Тимоти Джонсона.

"Обмен ударами, у Феди была лучшая скорость, он сработал на опережение — спокойной ночи. Я не сильно следил за Джонсоном: да, хороший ударник. Но Федя есть Федя", — отметил Цзю.

По его мнению, в вопросе завершения карьеры важны ощущения именно самого Емельяненко, однако, зная характер спортсмена, Цзю уверен, что он будет продолжать выступать, даже несмотря на достаточно серьёзный возраст.

Александр Емельяненко поздравил брата с победой над Джонсоном

Александр Емельяненко поздравил брата с победой над Джонсоном

Ранее Лайф сообщал, что Емельяненко одержал победу над Джонсоном на первом турнире Bellator в России. Американец получил такую серию ударов в голову, после которой уже не смог продолжать бой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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