"Спокойной ночи": Цзю оценил эффектную победу Фёдора Емельяненко в бою против Джонсона
Бой состоялся в субботу вечером в Москве и завершился мощным нокаутом в исполнении нашего спортсмена.
Фото © ТАСС / Александр Щербак, © Jun Sato/WireImage
Боксёр Костя Цзю в беседе с РИА "Новости" оценил победу мастера смешанных единоборств Фёдора Емельяненко в его последнем бою против американца Тимоти Джонсона.
"Обмен ударами, у Феди была лучшая скорость, он сработал на опережение — спокойной ночи. Я не сильно следил за Джонсоном: да, хороший ударник. Но Федя есть Федя", — отметил Цзю.
По его мнению, в вопросе завершения карьеры важны ощущения именно самого Емельяненко, однако, зная характер спортсмена, Цзю уверен, что он будет продолжать выступать, даже несмотря на достаточно серьёзный возраст.
Ранее Лайф сообщал, что Емельяненко одержал победу над Джонсоном на первом турнире Bellator в России. Американец получил такую серию ударов в голову, после которой уже не смог продолжать бой.
Комментариев: 0