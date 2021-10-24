Боксёр Костя Цзю в беседе с РИА "Новости" оценил победу мастера смешанных единоборств Фёдора Емельяненко в его последнем бою против американца Тимоти Джонсона.

"Обмен ударами, у Феди была лучшая скорость, он сработал на опережение — спокойной ночи. Я не сильно следил за Джонсоном: да, хороший ударник. Но Федя есть Федя", — отметил Цзю.

По его мнению, в вопросе завершения карьеры важны ощущения именно самого Емельяненко, однако, зная характер спортсмена, Цзю уверен, что он будет продолжать выступать, даже несмотря на достаточно серьёзный возраст.