В Ставропольском крае правоохранители проверят информацию об отчиме, который истязал несовершеннолетних пасынков. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Кроме того, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по региону доложить об обстоятельствах инцидента.

Как сообщает kp.ru, отчим установил в семье довольно жёсткие порядки. Так, каждое утро мальчики — двое школьников в возрасте 12 и 10 лет, а также детсадовец — вставали в 05:30, чтобы помолиться. В утренние часы они должны были сделать не менее 100 поклонов перед иконой, а за весь день — около тысячи. При этом если о результатах ребёнок отчитывался с грустным лицом, то его заставляли повторять молитву или учить псалмы, стоя на коленях в "красном углу".

Кроме того, спрашивать у отчима о чём-либо дети могли только по особой форме: "Товарищ генерал, разрешите обратиться?" При этом за непослушание ребят наказывали ударами ремнём, которые чаще всего прилетали по спине и бёдрам. Отчим также бил пасынков по голове и животу. А однажды ударил 10-летнего мальчика по лицу трубой от пылесоса, после чего школьника не выпускали из дома, так как у него всё опухло. Без разрешения отчима дети не могли есть, ходить в туалет и даже надевать нижнее бельё. Мужчина также мог заставить детей есть с опущенных на пол тарелок, если те провинились, и сравнивал их с собаками и свиньями.

При этом, несмотря на суровые порядки, дети во многом были предоставлены сами себе и у них развились бродяжнические привычки. На это обратили внимание родные отца двух старших мальчиков Дмитрия. По словам мужчины, он почти 2,5 года ничего не знал про детей — их мать не отвечала на звонки и блокировала номера. Отец даже обращался в правоохранительные органы, но оттуда приходили лишь сообщения о том, что условия проживания детей удовлетворительные.

В апреле 2021 года женщина внезапно вышла на связь с бывшим супругом и отправила ему билеты мальчиков на поезд до Москвы (Дмитрий живёт в Подмосковье. — Прим. Лайфа). Оказалось, что накануне старший сын сбежал из дома — его нашли в Минеральных Водах, когда он покупал билеты на автовокзале. Полицейские доставили его к матери, которая побеседовала с сыновьями и решила отправить их к отцу.

"В Москву они поехали одни. С собой были какие-то фрукты, пара дошираков, вещи и по 100 рублей. Никакого телефона у них не было. Я не знал, как связаться с ними, а их мама снова меня заблокировала. Позвонили мне с устройства попутчицы. Я их встретил, отвёз домой и там уже обнаружил ссадины и синяки. Отвёз в больницу. Старшему диагностировали ушиб голеней и бёдер, а младшему — множественные ушибы бёдер, мягкой ткани спины и обеих ягодиц", — рассказал Дмитрий.

Отмечается, что о повреждениях было известно инспектору по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Кисловодску. В действиях матери мальчиков и отчима усматривали признаки преступлений, предусмотренных статьями "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание". Однако уголовное дело не завели даже спустя полгода.

"Детей отвезли в больницу, куда были приглашены сотрудники полиции. В возбуждении уголовного дела отказывают, хотя устанавливают систематические истязания. И обосновывают это тем, что не получили заключение судебно-медицинской экспертизы, которую провели 20 апреля. Это постановление за 30 апреля. Но дело в том, что в сентябре нам снова отказали в возбуждении дела. Причина та же — нет заключения", — рассказал юрист Алексей Федяров.

По данным kp.ru, в октябре Дмитрий выиграл гражданский процесс, который определил, что дети будут жить с ним. Однако мать мальчиков намерена обжаловать решения суда, при этом от комментариев отказалась. Отмечается, что женщина и её супруг даже не говорили с инспектором ПДН — их дважды не смогли застать по адресу проживания.

По словам Дмитрия, старший сын уже пришёл в норму. Он хорошо себя ведёт и показывает успехи в учёбе, а недавно пошёл на курсы кондитеров и записался на футбол. К сожалению, с младшим мальчиком дела обстоят сложнее — врачи диагностировали у него синдром дефицита внимания. Дмитрий намерен определить школьника в реабилитационный центр, чтобы с ним поработали психологи.