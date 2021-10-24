Стало известно о состоянии выстрелившего в себя в онкобольнице Нижневартовска мальчика

Врачам удалось стабилизировать состояние 10-летнего онкобольного мальчика, который ранил себя в Нижневартовской детской больнице. Как пояснили в региональном Департаменте здравоохранения, сейчас медики продолжают оказывать помощь ребёнку.

"24 октября он был транспортирован в Сургутскую клиническую травматологическую больницу для специализированного лечения. Руководство детской окружной больницы будет следить за дальнейшей судьбой мальчика. Мы держим связь с коллегами и в случае необходимости всегда готовы оказать помощь", — передаёт ТАСС сообщение департамента.

Напомним, трагедия в Нижневартовской онкобольнице произошла днём 22 октября — во время сбора вещей при выписке из больницы ребёнок выстрелил в себя из травматического пистолета, когда остался в палате один. Позднее выяснилось, что пистолет, из которого онкобольной мальчик выстрелил в себя, принадлежит его дедушке. По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".