В грузинской столице Тбилиси неизвестные развесили предвыборные плакаты, на которых красуется британский актёр Дэниел Крейг, знакомый зрителям по роли суперагента Джеймса Бонда. Как сообщает телеграм-канал "Sputnik Грузия", ироничные изображения появились накануне второго тура муниципальных выборов.

Под фотографией Крейга на плакате была надпись: "Не время бездельничать" — отсылка к названию последней киноленты о Джеймсе Бонде "Не время умирать". По данным местных СМИ, физиономию известного актёра оперативно убрали со стен городских зданий, а полиция уже занялась поисками шутников.