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"Не время бездельничать": Джеймс Бонд "поучаствовал" в предвыборной гонке в Грузии

По данным местных СМИ, физиономию известного актёра оперативно убрали со стен зданий, а полиция уже занялась поисками шутников.

24 октября, 12:26
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/SputnikGeorgia/11755" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Sputnik Грузия"</a></p>

Фото © Telegram / "Sputnik Грузия"

В грузинской столице Тбилиси неизвестные развесили предвыборные плакаты, на которых красуется британский актёр Дэниел Крейг, знакомый зрителям по роли суперагента Джеймса Бонда. Как сообщает телеграм-канал "Sputnik Грузия", ироничные изображения появились накануне второго тура муниципальных выборов.

Под фотографией Крейга на плакате была надпись: "Не время бездельничать" — отсылка к названию последней киноленты о Джеймсе Бонде "Не время умирать". По данным местных СМИ, физиономию известного актёра оперативно убрали со стен городских зданий, а полиция уже занялась поисками шутников.

Второй тур выборов пройдёт в пяти городах Грузии

Второй тур выборов пройдёт в пяти городах Грузии

Напомним, что сейчас в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Второй тур выборов назначен на 30 октября. Первый этап завершился 2 октября. Как уже писал Лайф, согласно подсчёту голосов, лидирует правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", которая набрала 46,65% голосов. На втором месте — партия "Единое национальное движение", основанная Михаилом Саакашвили.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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