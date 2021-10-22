Появились фото из палаты, где больной раком мальчик выстрелил в себя из пистолета
Состояние пострадавшего на данный момент оценивается врачами больницы как критическое.
Фото © LIFE
Фото © LIFE
В распоряжении Лайфа появились фотографии с места несчастного случая в Нижневартовской онкологической больнице, где 10-летний пациент произвёл в себя выстрел.
Как сообщает SHOT, дед мальчика, оружием которого ребёнок ранил себя, занимается охотой. За 66-летним мужчиной числится много оружия, а травматический пистолет он носит с собой в целях самообороны. Отправляясь в больницу к внуку, дедушка не убрал пистолет в кобуру, а просто положил оружие в сумку.
В палате были найдены четыре патрона. Пол и вещи оказались в крови. По словам источника Лайфа, состояние раненого мальчика на данный момент оценивается врачами больницы как критическое.
Напомним, трагедия в Нижневартовской онкобольнице произошла сегодня днём — во время сбора вещей при выписке из больницы ребёнок выстрелил в себя из травматического пистолета, когда остался в палате один. Позднее выяснилось, что пистолет, из которого онкобольной мальчик выстрелил в себя, принадлежит его дедушке.
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