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Появились фото из палаты, где больной раком мальчик выстрелил в себя из пистолета

Состояние пострадавшего на данный момент оценивается врачами больницы как критическое.

22 октября, 17:10
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа появились фотографии с места несчастного случая в Нижневартовской онкологической больнице, где 10-летний пациент произвёл в себя выстрел.

Как сообщает SHOT, дед мальчика, оружием которого ребёнок ранил себя, занимается охотой. За 66-летним мужчиной числится много оружия, а травматический пистолет он носит с собой в целях самообороны. Отправляясь в больницу к внуку, дедушка не убрал пистолет в кобуру, а просто положил оружие в сумку.

В палате были найдены четыре патрона. Пол и вещи оказались в крови. По словам источника Лайфа, состояние раненого мальчика на данный момент оценивается врачами больницы как критическое.

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Напомним, трагедия в Нижневартовской онкобольнице произошла сегодня днём — во время сбора вещей при выписке из больницы ребёнок выстрелил в себя из травматического пистолета, когда остался в палате один. Позднее выяснилось, что пистолет, из которого онкобольной мальчик выстрелил в себя, принадлежит его дедушке.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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