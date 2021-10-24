В Красноярске нашли живой вторую из пропавших школьниц
13-летняя девочка жива и здорова. Однако информацию о том, где она была, ещё только предстоит выяснить.
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Сотрудники правоохранительных органов в Красноярске нашли 13-летнюю школьницу, которая 23 октября вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.
"Нашлась. Жива и здорова. Где была, что делала — это предстоит узнать", — указали в пресс-службе.
Напомним в полиции Красноярска сообщили, что за сутки в городе пропали две школьницы. Они незнакомы друг с другом, однако живут в одном районе города. Позднее местные полицейские нашли одну из пропавших школьниц. 16-летняя девушка жива и невредима.
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