Два человека погибли при крушении высокоплана в Подмосковье
По данным Лайфа, летательный аппарат рухнул в районе деревни Ватулино, недалеко от взлётного поля местного аэроклуба.
Фото © "ВКонтакте" / Аэродром Павловское
Два человека погибли в результате крушения высокоплана "Аэропракт А-22" в Рузском районе Подмосковья. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что двухместный сверхлёгкий летательный аппарат рухнул в районе деревни Ватулино, недалеко от взлётного поля местного аэроклуба "Аэроклассика", сообщение о крушении поступило в 15:02. На борту воздушного судна находились мужчина и женщина.
Ранее Лайф рассказывал, что в Техасе разбился пассажирский самолёт, на борту был 21 человек. Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы. Авария произошла недалеко от аэропорта. Лайнер после крушения оказался охвачен огнём.
Лента новостей
Заставлял молиться, избивал ремнём: На Ставрополье проверят информацию об издевавшемся над пасынками отчиме-изверге
сегодня в 12:45
Стало известно о состоянии выстрелившего в себя в онкобольнице Нижневартовска мальчика
сегодня в 12:37
В Красноярске нашли живой вторую из пропавших школьниц
сегодня в 12:32
Комментариев: 0