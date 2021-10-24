НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Два человека погибли при крушении высокоплана в Подмосковье

По данным Лайфа, летательный аппарат рухнул в районе деревни Ватулино, недалеко от взлётного поля местного аэроклуба.

24 октября, 12:49
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%9022&c%5Bsection%5D=auto&z=photo-65370200_457239503/wall-65370200_1030t" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Аэродром Павловское</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Аэродром Павловское

Два человека погибли в результате крушения высокоплана "Аэропракт А-22" в Рузском районе Подмосковья. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что двухместный сверхлёгкий летательный аппарат рухнул в районе деревни Ватулино, недалеко от взлётного поля местного аэроклуба "Аэроклассика", сообщение о крушении поступило в 15:02. На борту воздушного судна находились мужчина и женщина.

Тела всех погибших при крушении L-410 в Татарстане выданы родственникам

Тела всех погибших при крушении L-410 в Татарстане выданы родственникам

Ранее Лайф рассказывал, что в Техасе разбился пассажирский самолёт, на борту был 21 человек. Все пассажиры и члены экипажа благополучно эвакуированы. Авария произошла недалеко от аэропорта. Лайнер после крушения оказался охвачен огнём.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1