Два человека погибли при крушении высокоплана в Подмосковье

Два человека погибли в результате крушения высокоплана "Аэропракт А-22" в Рузском районе Подмосковья. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что двухместный сверхлёгкий летательный аппарат рухнул в районе деревни Ватулино, недалеко от взлётного поля местного аэроклуба "Аэроклассика", сообщение о крушении поступило в 15:02. На борту воздушного судна находились мужчина и женщина.