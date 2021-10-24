В Новосибирске пожарные вытащили трёх детей с балкона горящей квартиры. Видео © "ВКонтакте" / АСТ-54

В Новосибирске сотрудники МЧС спасли трёх детей с балкона горящей квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Новосибирской области. Видео спасательной операции очевидцы опубликовали в соцсетях.

"Звенья газодымозащитной службы проникли в горящую квартиру через подъезд и балкон по автолестнице. Сотрудники МЧС России обнаружили троих детей, которых спасли по автолестнице с балкона в безопасную зону на улицу. Медики, осмотрев детей, предварительно, пяти, семи и восьми лет, госпитализировали пострадавших в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пожарным удалось за 15 минут локализовать возгорание, а ещё через пять минут открытое горение было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров.