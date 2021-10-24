В конце октября жителей Центрального федерального округа (ЦФО) России ждёт тёплая и солнечная погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предзимье отменяется: финал октября будет с солнцем и теплом. Последняя неделя октября в Центральной России ожидается чрезвычайно пёстрой на погоду", — написал метеоролог на своей странице в "Инстаграме".

По его прогнозам, в ночь на понедельник, 25 октября, температура воздуха составит от нуля до минус пяти градусов. Однако днём потеплеет до плюс пяти градусов, ожидается сухая и солнечная погода. На следующий день, 26 октября, "стартует адвекция более тёплых воздушных масс". Так, ночью температура будет около нуля градусов, а днём воздух прогреется до плюс девяти. В среду, 27 октября, с северо-запада ожидается пришествие тёплого атмосферного фронта. После полудня выпадут небольшие осадки. Днём температура повысится до девяти, а местами и до 11 градусов со знаком плюс.

"Четверг станет самым ненастным. Из-за атлантического циклона зарядят обложные дожди — прогнозируется до четырёх-пяти миллиметров. Но под утро не ниже нуля и плюс пяти, а к середине дня потеплеет до 6–11 градусов", — отметил специалист.

В пятницу и выходные антициклон обеспечит жителей ЦФО солнцем и теплом. Ночная температура будет от одного до шести градусов тепла, а днём воздух прогреется до семи и местами до 12 градусов, что соответствует климатическим показателям начала октября.