Политолог Данюк назвал "выстрелом себе в ногу" сложившийся в Европе энергокризис

Политолог Никита Данюк назвал "выстрелом себе в ногу" сложившийся в Европе энергокризис. Видео © LIFE

В сложившемся энергетическом кризисе Европа виновата сама, ведь периодически там принимаются всевозможные законы, усложняющие экспорт российского газа, а затем идут обвинения в сторону России. Такое мнение высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

"Во многом Европа стала заложником своей же собственной политики. Мы видим, что на протяжении очень долгого времени европейские политики пытаются всеми силами избавиться от так называемой энергетической зависимости от России. Но на самом деле никакой зависимости нет, потому что по даже самым максимальным расчётам мы поставляем примерно 40% газа на территорию Европы и даже в своих пиковых значениях мы никакими монополистами не являемся", — указал он в эфире шоу "Дайте сказать!".

При этом на протяжении долгого периода времени там принимаются всевозможные законы и подзаконные акты, в рамках которых затрудняется экспорт топлива. Люди на Западе стали заложниками собственных действий, ведь предприятия нуждаются в российском суперэкологичном и дешёвом газе, добавил эксперт.

"И в этом смысле, как мне кажется, Европа наступила или даже выстрелила себе в ногу, причём выстрелы эти происходят периодически, раз в три года они принимают всевозможные законы, а потом пеняют на то, что виновата Россия. Хотя по факту Россия, естественно, никакой виновницей не является", — заметил Данюк.