Энергокризис в Европе может оставить российских аграриев без урожая в 2022 году

Энергетический кризис в Европе уже привёл к дефициту минеральных удобрений, производимых европейскими компаниями, которые будут массово закупать их у России. Это грозит нехваткой урожая в следующем году, пишет РИА "Новости".

Так, некоторые производства уже объявили о сильном сокращении или закрытии из-за аномально высоких цен на топливо, необходимого при их создании, ведь даже при нормальной стоимости газа расходы на его приобретение у компаний составляют до 70% себестоимости готового продукта.

При этом ситуация может оказаться выгодной для российской химической промышленности, которой доступно намного более дешёвое сырьё. Но отсюда следуют и риски, ведь если заранее не ограничить вывоз удобрений из страны, это грозит кризисом для отечественного сельского хозяйства, что приведёт к падению урожая.