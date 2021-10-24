Энергокризис в Европе может оставить российских аграриев без урожая в 2022 году
Это случится, если не будут предприняты меры по ограничению вывоза отечественных удобрений. На их производство российские компании тратят гораздо меньше, чем европейские.
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Энергетический кризис в Европе уже привёл к дефициту минеральных удобрений, производимых европейскими компаниями, которые будут массово закупать их у России. Это грозит нехваткой урожая в следующем году, пишет РИА "Новости".
Так, некоторые производства уже объявили о сильном сокращении или закрытии из-за аномально высоких цен на топливо, необходимого при их создании, ведь даже при нормальной стоимости газа расходы на его приобретение у компаний составляют до 70% себестоимости готового продукта.
При этом ситуация может оказаться выгодной для российской химической промышленности, которой доступно намного более дешёвое сырьё. Но отсюда следуют и риски, ведь если заранее не ограничить вывоз удобрений из страны, это грозит кризисом для отечественного сельского хозяйства, что приведёт к падению урожая.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России собрали хороший урожай в 2021 году. По его словам, страна практически полностью обеспечила свои потребности по основным комплексам продовольствия.
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