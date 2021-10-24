В Посольстве США объяснили порядок выдачи виз россиянам

Для получения неиммиграционных виз россияне могут подавать заявления в посольства и консульства США во всех странах мира. Об этом сообщил пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Джейсон Ребхольц.

"Мы сообщили на нашем сайте, что граждане РФ могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США", — приводит его слова РИА "Новости". Ребхольц уточнил, что такая ситуация сохраняется "уже довольно продолжительное время".

Ранее Лайф сообщал, что американские дипломаты отнесли россиян к "бездомным нациям". В Госдепе США отметили, что такие заявители будут приписаны к консульству одной или нескольких соседних стран. Кроме россиян в списке также граждане Венесуэлы, Йемена, Ирана, Кубы, Ливии, Сирии, Сомали, Южного Судана и Эритреи.