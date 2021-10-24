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"Салават Юлаев" вырвал победу в матче с "Локомотивом", отыгравшись со счёта 1:3

Команда Томи Лямся располагается на третьей строчке Восточной конференции, тогда как "железнодорожники" идут шестыми на Западе.

24 октября, 14:45
<p>Фото © ХК "Салават Юлаев"</p>

Фото © ХК "Салават Юлаев"

Уфимский "Салават Юлаев" в драматичном матче регулярного чемпионата КХЛ на своём льду вырвал победу у "Локомотива" со счётом 4:3.

По ходу встречи уфимцы проигрывали со счётом 1:3, однако в самом конце игры шайбы Шмелёва и Хартикайнена позволили "Салавату" перевести встречу в овертайм. Судьба матча решилась в серии буллитов, где победный бросок исполнил Сакари Манниен.

После этого матча "Салават Юлаев" расположился на третьем месте Восточной конференции, тогда как ярославцы идут шестыми на Западе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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