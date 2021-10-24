"Салават Юлаев" вырвал победу в матче с "Локомотивом", отыгравшись со счёта 1:3
Команда Томи Лямся располагается на третьей строчке Восточной конференции, тогда как "железнодорожники" идут шестыми на Западе.
Фото © ХК "Салават Юлаев"
Уфимский "Салават Юлаев" в драматичном матче регулярного чемпионата КХЛ на своём льду вырвал победу у "Локомотива" со счётом 4:3.
По ходу встречи уфимцы проигрывали со счётом 1:3, однако в самом конце игры шайбы Шмелёва и Хартикайнена позволили "Салавату" перевести встречу в овертайм. Судьба матча решилась в серии буллитов, где победный бросок исполнил Сакари Манниен.
После этого матча "Салават Юлаев" расположился на третьем месте Восточной конференции, тогда как ярославцы идут шестыми на Западе.
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