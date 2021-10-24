"Салават Юлаев" вырвал победу в матче с "Локомотивом", отыгравшись со счёта 1:3

Уфимский "Салават Юлаев" в драматичном матче регулярного чемпионата КХЛ на своём льду вырвал победу у "Локомотива" со счётом 4:3.

По ходу встречи уфимцы проигрывали со счётом 1:3, однако в самом конце игры шайбы Шмелёва и Хартикайнена позволили "Салавату" перевести встречу в овертайм. Судьба матча решилась в серии буллитов, где победный бросок исполнил Сакари Манниен.