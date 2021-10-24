НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: Главный тренер "Химок" Черевченко покидает свой пост

Вместо него ФК будет руководить нынешний наставник второй команды Игорь Ющенко.

24 октября, 14:16
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко покидает свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом пишет "РБ-Спорт".

По информации издания, клуб и специалист договорились о расторжении контракта. Как пишет "Спорт-Экспресс", руководить ФК вместо него будет нынешний главный тренер второй команды Игорь Ющенко.

"Динамо" разгромило "Химки" и догнало "Зенит" в таблице чемпионата России

"Динамо" разгромило "Химки" и догнало "Зенит" в таблице чемпионата России

Добавим, что "Химки" после 12 матчей располагаются на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче подмосковная команда уступила "Динамо" со счётом 1:4.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1