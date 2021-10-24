СМИ: Главный тренер "Химок" Черевченко покидает свой пост
Вместо него ФК будет руководить нынешний наставник второй команды Игорь Ющенко.
Фото © ФК "Химки"
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко покидает свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом пишет "РБ-Спорт".
По информации издания, клуб и специалист договорились о расторжении контракта. Как пишет "Спорт-Экспресс", руководить ФК вместо него будет нынешний главный тренер второй команды Игорь Ющенко.
Добавим, что "Химки" после 12 матчей располагаются на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче подмосковная команда уступила "Динамо" со счётом 1:4.
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