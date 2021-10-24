Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о несправедливом судействе соревнований в вольных упражнениях на чемпионате мира в Японии, которое привело к тому, что Ангелина Мельникова осталась на втором месте.

"Что делать, вы всё сами видели. Дело в том, что у неё просто забрали золотую медаль. Мы подали протест, но мы имеем право подавать протест только на сложность программы, а не на исполнение. По-видимому, что-то не засчитали. Вы сами понимаете, японку вывели на первое место, вот и всё. Очевидно, что так они решили", — заявила Родионенко РИА "Новости".