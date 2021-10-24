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"Забрали золотую медаль": Старший тренер сборной России рассказала о несправедливом судействе Мельниковой на ЧМ

Ранее наша спортсменка заняла второе место в вольных упражнениях, уступив менее одной десятой хозяйке соревнований.

24 октября, 14:00
<p>Фото © Toru Hanai / Getty Images</p>

Фото © Toru Hanai / Getty Images

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о несправедливом судействе соревнований в вольных упражнениях на чемпионате мира в Японии, которое привело к тому, что Ангелина Мельникова осталась на втором месте.

"Что делать, вы всё сами видели. Дело в том, что у неё просто забрали золотую медаль. Мы подали протест, но мы имеем право подавать протест только на сложность программы, а не на исполнение. По-видимому, что-то не засчитали. Вы сами понимаете, японку вывели на первое место, вот и всё. Очевидно, что так они решили", — заявила Родионенко РИА "Новости".

Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ в Японии

Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ в Японии

Она также заметила, что к российским спортсменам всегда было предвзятое отношение, а потому им нужно быть на голову сильнее своих соперников, чтобы была возможность брать золотые медали.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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